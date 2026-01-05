

أسوان- إيهاب عمران:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار علاء أحمد السيد، ومقرها مركز شرطة نصر النوبة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

بحسب اللجنة العامة بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 81745 ناخبا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 19196 ناخبا، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة نحو 457 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة نحو 18739 صوتا.

حصل المرشح "محمد هلال"، على 10330 صوتا، والمرشح "شعبان حسن"، على 8409 صوتا.