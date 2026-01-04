فرز أصوات "إعادة النواب" بأسيوط لحسم 9 مقاعد (فيديو وصور)

أسيوط - محمود عجمي:

انطلقت مساء اليوم الأحد، أعمال فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية بالدوائر الأولى والثانية والرابعة بمحافظة أسيوط، وذلك فور إغلاق باب التصويت في تمام التاسعة مساءً والتأكد من خلو اللجان، حيث بدأت عمليات رصد الأصوات الفردية بحضور مندوبي المرشحين، إيذانًا ببدء مرحلة الحسم في جولة الإعادة.

معركة الـ 9 مقاعد

تكتسب هذه الجولة أهميتها من حجم المنافسة والأرقام، حيث شملت 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، خُصصت لاستقبال كتلة تصويتية ضخمة تجاوزت مليوني و251 ألف ناخب وناخبة.

ويشهد السباق تنافسًا محتدمًا بين 18 مرشحًا يسعون للفوز بـ 9 مقاعد بالنظام الفردي، في جولة أعيدت بناءً على حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.

غرفة عمليات ومتابعة قضائية

تابع اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إجراءات غلق اللجان وانطلاق الفرز لحظة بلحظة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، بحضور نائبه الدكتور مينا عماد والسكرتير العام المساعد خالد عبدالرؤوف.

وأكد المحافظ أن عملية الإغلاق تمت في موعدها المحدد تحت إشراف قضائي كامل ووفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الغرفة لم ترصد أي شكاوى أو معوقات، وأن الفرز يجري في أجواء من الانضباط والحياد التام.

التزام ورسالة ختامية

وشدد المحافظ في ختام متابعته لليوم الثاني والأخير، على أن انتظام التصويت وسلاسة الإجراءات يعكسان وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، مشيدًا بجهود القضاة والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

كما جدد التأكيد على التزام المحافظة بالحياد المطلق تجاه كافة المتنافسين حتى إعلان النتائج الرسمية بصورة تليق بمحافظة أسيوط.