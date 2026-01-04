لمنع الاحتكاك.. غلق مقاهي "محيط الفرز" ومد التصويت بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالتنسيق الفوري مع مديرية الأمن لغلق كافة المقاهي و"الكافيهات" الواقعة بمحيط لجنة الفرز الرئيسية، كإجراء احترازي يستهدف منع أي احتكاكات محتملة بين أنصار المرشحين أثناء عملية رصد الأصوات، وضمان خروج المشهد الختامي للاستحقاق الدستوري في أجواء من النزاهة والهدوء.

رقابة لحظية ومد التصويت

تابع المحافظ عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إجراءات غلق صناديق الاقتراع في 152 لجنة فرعية موزعة على 3 دوائر انتخابية.

وكشف كمال عن إتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين للمشاركة، حيث تم التنسيق مع المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، لمد فترة التصويت بعد الموعد الرسمي (التاسعة مساءً) في اللجان التي شهدت إقبالًا كثيفًا، مع الدفع بعدد إضافي من القضاة لتيسير الإجراءات ومنع التكدس.

تأمين الصناديق والفرز

وأكد محافظ أسوان أنه تم التأكد من إغلاق صناديق الاقتراع بإحكام وتأمين نقلها وتسليمها إلى لجان الفرز، وسط متابعة مستمرة من غرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية. وأشار إلى تسخير كل إمكانات الجهاز التنفيذي لتقديم الدعم اللوجستي والإداري اللازم، بما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة ومكانتها العريقة.