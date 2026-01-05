المنيا- جمال محمد:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الخامسة ومقرها" بندر ومركز ملوي" بمحافظة المنيا، نتائج الحصر العددي عقب انتهاء أعمال الفرز لجولة الإعادة، للمنافسة على 3 مقاعد.

جاءت نتائج الحصر العددي كالتالي:

- عدد من لهم حق التصويت: 623599 ناخبا.

- عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 84320 ناخبا.

- الأصوات الصحيحة: 80674 صوتا.

- الأصوات الباطلة: 3646 صوت.

حصل المرشحون الـ6 على الأصوات التالية: "وائل إسماعيل حسن" مرشح حزب مستقبل وطن 70015 صوتا، و"مصطفى محمد مصطفى"، مرشح حزب مستقبل وطن 63343 صوتا، و"أسامه عبد الشكور حمزه"، مستقل 30175 صوتا، و"هيلاسيلاسي غني ميخائيل"، مستقل 26942 صوت، و"حازم محمد الدروي"، مستقل 27007 صوت، و"رياض عبد الستار" مستقل 24540 صوت.

أكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.