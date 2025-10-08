صادر ضده حكم بالمؤبد.. ترحيل رئيس حي شرق الإسكندرية إلى النيابة العامة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نقلت مأمورية من مديرية أمن الإسكندرية، رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى مقر النيابة العامة، لتنفيذ إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، ألقى القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، لهروبه من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

وتبين من الفحص أن "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، مطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة وصادر فيها حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

وعقب التنسيق مع الأجهزة الأمنية، جرى القبض على المتهم من محل سكنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وترحيله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان المذكور يتولى رئاسة حي وسط الإسكندرية ونقل قبل يومين فقط بقرار من محافظ الإسكندرية ضمن حركة تنقلات لرؤساء الأحياء، ليشغل منصب رئيس حي شرق الإسكندرية.

