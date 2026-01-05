إعلان

انتخابات مجلس النواب.. إعلان الحصر العددي بالدائرة الأولى في أسيوط- أرقام

كتب : مصراوي

03:06 ص 05/01/2026

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، ومقرها قسمي أول وثان ومركز أسيوط، برئاسة المستشار ممدوح البحيري، وعضوية المستشار أيمن عبدالستار فريج والمستشار مصطفى عبدالرازق خطاب، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة.

ولا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج؛ إذ بلغ عدد الحضور 84,882 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 695,349 بالدائرة الأولي والأصوات الصحيحة 80,632 والأصوات الباطلة 4,250 صوتًا.

جاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: محمد حمدي محمد محمد دسوقي 65,040 صوتًا، وعبدالرحمن شحات عبدالمطلب 33,868 صوتًا، وعلاء الدين محمود محمد محمود 48,483 صوتًا، وأسامة سيد أحمد مرسى 27,417 صوتًا، وعلاء محمود عبدالغني على 35,069 صوتًا، ومحمد شعبان عبدالحميد أحمد 3,921 صوتًا، وجميل الحظ الليثي محمود 31,919 صوتًا.

أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.


