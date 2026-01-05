أشاد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، بدور المرأة المصرية التاريخي والبطولي في السياسة والمجتمع، مؤكداً أنه دور لا يُنكر على الإطلاق.

وقال الجلاد في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن السياسة ليست "تحكم أو تتحبس" كما يُقال، مضيفًا أن هناك خيارًا وسطًا قائم عليه التجارب الديمقراطية في العالم كله يعتمد على التنافس الشرعي والصراع وفق الضوابط والقوانين.

تابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن السياسة صراع سلطة شرعي، مشيرًا إلى أن اختراق الضوابط يستحق العقاب، لكن المنافسة السياسية الشرعية يجب أن تتاح للجميع دون خوف من الحبس.

وأكد الجلاد أن القائمة الوطنية التي نجحت بالتزكية بنسبة 50% من مقاعد البرلمان أضعفت فكرة التنافسية، موضحًا أن وضع نواب من محافظات في دوائر أخرى يفقدهم الارتباط الحقيقي بدوائرهم.

أشار الجلاد إلى أن القوانين الانتخابية والتقسيمات أدت إلى أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر مع إعادات وفيتو رئاسي، داعياً إلى تغيير هذا الواقع لتعزيز الممارسة الديمقراطية الحقيقية على الأرض لا في الشعارات فقط.