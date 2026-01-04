إعلان

بالصور.. نيللي كريم وشريف سلامة يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "جوازة ولا جنازة"

كتب : منال الجيوشي

08:59 م 04/01/2026 تعديل في 09:05 م
    نيللي كريم في العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة
    العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة
    شريف سلامة
    العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة

تصوير- إسلام فاروق:

يحتفل صناع وأبطال فيلم "جوازة ولا جنازة"، بالعرض الخاص للفيلم بإحدى السينمات بالتجمع الخامس.

وحضر العرض الخاص للفيلم الفنانة نيللي كريم، والفنان شريف سلامة، أبطال العمل.

كما حضر العرض الفنان أمير صلاح الدين برفقة عائلته، وعدد من صناع الفيلم.

فيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، أمير صلاح الدين، لبلبة، انتصار، دنيا ماهر، عادل كرم، محمود البزاوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

فيلم جوازة ولا جنازة نيللي كريم شريف سلامة

إعلان