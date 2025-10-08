حكم مؤبد في قضية رشوة.. تفاصيل القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

جاءت البداية بعد تحديد هوية "ح.ز.ال"، رئيس حي شرق، المطلوب على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، والمتهم فيها بتلقي رشوة، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد.

وبعد استكمال إجراءات التنسيق الأمني، تم القبض عليه من محل سكنه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يجري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.