انتخابات مجلس النواب.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى في المنيا



المنيا- جمال محمد:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الأولى "بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة" بمحافظة المنيا، نتائج الحصر العددي عقب انتهاء أعمال الفرز لجولة الإعادة، للمنافسة على 3 مقاعد.

جاءت نتائج الحصر العددي كالتالي: بلغ عدد من لهم حق التصويت 712246 ناخبا، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 82366 ناخبا، أما الأصوات الصحيحة بلغت 78843 ناخبا، وبلغت الأصوات الباطلة 3524 صوت.

حصل المرشحون الـ 6 على الأصوات التالية: "علي بدوي" مرشح حزب مستقبل وطن 57305 صوت، و"أحمد الصياد" مستقل 44285 صوتا، و"سيد أبو بريدعة"، مستقل 51237 صوتا، و"محمود شكل" مستقل، 28174 صوت، و"علاء السبيعي"، مستقل، 31804 صوت، و "أندرو بلاطس"، مستقل، 23722 صوت.

أكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.