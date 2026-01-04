حريق يلتهم معرض قطع غيار "توك توك" في المندرة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم الأحد، داخل معرض لقطع غيار مركبات "توك توك" بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض لقطع غيار التوك توك، بشارع 30 القديم، المتفرع من شارع النبوي المهندس، أمام كلية الدراسات الإسلامية بمنطقة المندرة شرقي المحافظة،

دائرة قسم شرطة المنتزه ثان.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل معرض مكوّن من محلين متجاورين، وأسفر عن تفحم كامل محتوياته من قطع الغيار، دون أن يسفر عن إصابات.

فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق وصول جسم مشتعل إلى مواد بترولية قابلة للاشتعال.

تم إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى المحال المجاورة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.