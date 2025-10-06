بني سويف- حمدي سليمان:



وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف العاصمة، احتفالا بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



جاء ذلك في حضور اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، و بلال حبش نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية، ورجال وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي من الأوقاف، والأزهر والكنيسة.



وقرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء مصر المخلصين، أعقبها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني، ووسط ترديد الأغاني الوطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة، وعقب ذلك توجه المحافظ بالتهنئة للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة بذكرى نصر أكتوبر الذي أعاد للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها.



كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أهالي وقيادات بني سويف بهذه المناسبة التي ستظل حدثا استثنائيا وعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث على الصعيدين العسكري والسياسي، حيث سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية، استعادت خلالها أمتنا المصرية والعربية العزة والكرامة، مؤكدا أهمية استلهام روح وعزيمة نصر أكتوبر لمواصلة المسيرة، وان تكون ذكرى هذا النصر حاضرة في نفوسنا ووجداننا، لتكون محفزاً ودافعاً للسير الى الأمام في طريق التنمية والبناء



وحرص المحافظ على توجيه تحية خاصة لشهداء الواجب الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين قدموا كل ما هو غال ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، خاصة في ظل الظروف الحالية وما تشهده من تحديات داخلية وصراعات دولية وإقليمية، تجعل الاصطفاف خلف القيادة السياسية فريضة وواجب وطني.