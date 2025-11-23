إعلان

"أحداث 7 أكتوبر السبب".. احتجاجات إسرائيلية واسعة في شوارع تل أبيب

كتب : محمد جعفر

11:46 ص 23/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مظاهرات تل أبيب
  • عرض 4 صورة
    مظاهرات تل أبيب
  • عرض 4 صورة
    مظاهرات تل أبيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت عدة مدن إسرائيلية، مساء السبت، تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول هجوم السابع من أكتوبر، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني الذي أدى إلى وقوع المجازر.

وتصدرت ساحة "هابيما" في تل أبيب المظاهرات المركزية، التي نظمها "مجلس أكتوبر"، وهو منتدى يمثل عائلات القتلى والجرحى في هجمات 7 أكتوبر 2023، وقالت المجموعة في بيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن الحرب على مواطني إسرائيل، اليوم نقف لنقول بوضوح: نريد لجنة تحقيق رسمية".

وشهدت التظاهرات حضورًا سياسيًا بارزًا، حيث شارك معظم قادة المعارضة الإسرائيلية، فيما دعا رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أنصاره للنزول إلى الشوارع، قائلاً: "لقد ذُبحنا في أرضنا، وحتى الآن لم يخرج أحد ليقول: أنا المسؤول".

وفي موازاة ذلك، نظم منتدى الرهائن وأسر المفقودين تجمعًا في ساحة الرهائن في تل أبيب، طالب خلاله المحتجون بالإسراع في إعادة رفات ثلاثة أسرى إسرائيليين لا تزال جثامينهم محتجزة في قطاع غزة، وهم درور أور، ران غفيلي وسودثيساك رينثالاك.

وقال إيلاد أور، شقيق درور أور: "هناك استعداد حقيقي من إسرائيل والولايات المتحدة والدول الوسيطة، وحتى من حماس، لمواصلة العمل لإعادة الأسرى إلى ديارهم، لا يمكننا السماح بانهيار وقف إطلاق النار الهش"، مشددًا على ضرورة استغلال كل يوم في عمليات البحث والإنقاذ.

وطالب زيف تسيوني، عم ران غفيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم توقيع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قبل استعادة رفات الأسرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتجاجات إسرائيلية تل أبيب أحداث 7 أكتوبر مظاهرات تل أبيب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم