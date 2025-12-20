وزير الخارجية: نرفض المساس بحقوق دول المصب (صور)

كتب وتصوير- هاني رجب

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن نهر النيل يمثل شريان الحياة الأساسي للشعب المصري، مشددًا على أن القاهرة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود، بما يتوافق مع قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح عبد العاطي، خلال المؤتمر الروسى الافريقي، أن مصر ترفض أي ممارسات من شأنها إلحاق الضرر بدول المصب، لافتًا إلى أن الأنهار والمجاري المائية المشتركة يجب أن تكون وسيلة للتعاون والتفاهم بين الدول، لا مصدرًا للتوتر أو النزاعات.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، شدد وزير الخارجية على ضرورة البدء الفوري في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب تكثيف الدعم الإنساني المقدم للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

كما أكد رفض مصر القاطع لأي محاولات لفرض حلول أحادية، أو إحداث تغييرات في الواقع الديموغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين سواء بشكل طوعي أو قسري.