إعلان

بدء عملية انتشال جثامين 55 فلسطينيا من تحت أنقاض 13 منزلًا جنوبي غزة

كتب : مصراوي

01:49 م 20/12/2025

قطاع غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


غزة- (د ب أ)

بدأت طواقم الدفاع المدني صباح يوم السبت، بالبحث عن جثامين 55 مواطنا من تحت أنقاض منازل بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "طواقم الدفاع المدني بدأت عملية البحث عن جثامين 55 شهيدًا تحت أنقاض 13 منزلاً مدمرًا في خان يونس جنوبي القطاع".

وأشارت إلى أن "طواقم الدفاع المدني وبالتعاون مع مؤسسات دولية، انتشلت جثامين شهداء عائلة فلسطينية من تحت أنقاض منزل في حي الرمال بمدنية غزة".

ووفق الوكالة ، "يوجد تحت أنقاض منازل قطاع غزة ما يزيد عن 9 آلاف شهيد ارتقوا في حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاع المدني غزة قطاع غزة خانيونس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل