بدء عملية انتشال جثامين 55 فلسطينيا من تحت أنقاض 13 منزلًا جنوبي غزة



غزة- (د ب أ)

بدأت طواقم الدفاع المدني صباح يوم السبت، بالبحث عن جثامين 55 مواطنا من تحت أنقاض منازل بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "طواقم الدفاع المدني بدأت عملية البحث عن جثامين 55 شهيدًا تحت أنقاض 13 منزلاً مدمرًا في خان يونس جنوبي القطاع".

وأشارت إلى أن "طواقم الدفاع المدني وبالتعاون مع مؤسسات دولية، انتشلت جثامين شهداء عائلة فلسطينية من تحت أنقاض منزل في حي الرمال بمدنية غزة".

ووفق الوكالة ، "يوجد تحت أنقاض منازل قطاع غزة ما يزيد عن 9 آلاف شهيد ارتقوا في حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين".