إعلان

أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي وتشل حركة الطيران.. صور

كتب-عبدالله محمود:

09:22 م 19/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة دبي اليوم الجمعة، تجمعات كبيرة للمياه في عدد من الشوارع والطرق الرئيسية، عقب هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات موضعية واضطرابات واسعة في حركة الطيران، ما دفع شرطة دبي إلى دعوة السكان للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وامتدت الأمطار إلى عدة مدن إماراتية، حيث تسببت عاصفة نادرة في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات الجوية.

وألغت شركة طيران الإمارات، 13 رحلة مغادرة من مطار دبي الدولي، فيما سجلت اضطرابات إضافية في مطارات ومناطق مجاورة.

بدورها أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تعليق مؤقت لخدمة فيري دبي بين إمارتي دبي والشارقة، نظراً للحالة الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس أمطار دبي طقس الإمارات شوارع دبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟