أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي وتشل حركة الطيران.. صور

شهدت مدينة دبي اليوم الجمعة، تجمعات كبيرة للمياه في عدد من الشوارع والطرق الرئيسية، عقب هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات موضعية واضطرابات واسعة في حركة الطيران، ما دفع شرطة دبي إلى دعوة السكان للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وامتدت الأمطار إلى عدة مدن إماراتية، حيث تسببت عاصفة نادرة في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات الجوية.

وألغت شركة طيران الإمارات، 13 رحلة مغادرة من مطار دبي الدولي، فيما سجلت اضطرابات إضافية في مطارات ومناطق مجاورة.

بدورها أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تعليق مؤقت لخدمة فيري دبي بين إمارتي دبي والشارقة، نظراً للحالة الجوية.