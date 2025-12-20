المرصد: مقتل 5 من داعش في العملية العسكرية الأمريكية بسوريا

لندن- (د ب ا)

لقي خمسة عناصر من تنظيم داعش، من بينهم قيادي، حتفهم في العملية العسكرية الأمريكية واسعة النطاق التي استهدفت التنظيم في سوريا.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، نفّذت القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية وصاروخية مكثفة في ثلاث محافظات سورية استهدفت عشرات الأهداف في مواقع متفرقة بوسط سوريا، وباستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، في حين شاركت قوات مسلحة لدولة عربية بتقديم دعم جوي عبر طائرات مقاتلة، وأسفرت العملية عن مقتل 5 على الأقل أصبحوا أشلاء بينهم متزعم خلية مع عناصره كانوا مسؤولين عن إطلاق مسيرات باتجاه شرق الفرات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد برد انتقامي خطير للغاية على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في مدينة تدمر يوم السبت الماضي.

وبحسب مصادر المرصد، تأتي هذه العملية ضمن سلسلة تحركات عسكرية متصاعدة، إذ نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف نحو 10 عمليات في سوريا والعراق، عقب الهجوم الذي وقع يوم السبت واستهدف أفراداً أمريكيين وسوريين في تدمر.