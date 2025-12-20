إعلان

المرصد: مقتل 5 من داعش في العملية العسكرية الأمريكية بسوريا

كتب : مصراوي

03:48 م 20/12/2025

تنظيم داعش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن- (د ب ا)

لقي خمسة عناصر من تنظيم داعش، من بينهم قيادي، حتفهم في العملية العسكرية الأمريكية واسعة النطاق التي استهدفت التنظيم في سوريا.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، نفّذت القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية وصاروخية مكثفة في ثلاث محافظات سورية استهدفت عشرات الأهداف في مواقع متفرقة بوسط سوريا، وباستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، في حين شاركت قوات مسلحة لدولة عربية بتقديم دعم جوي عبر طائرات مقاتلة، وأسفرت العملية عن مقتل 5 على الأقل أصبحوا أشلاء بينهم متزعم خلية مع عناصره كانوا مسؤولين عن إطلاق مسيرات باتجاه شرق الفرات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد برد انتقامي خطير للغاية على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في مدينة تدمر يوم السبت الماضي.

وبحسب مصادر المرصد، تأتي هذه العملية ضمن سلسلة تحركات عسكرية متصاعدة، إذ نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف نحو 10 عمليات في سوريا والعراق، عقب الهجوم الذي وقع يوم السبت واستهدف أفراداً أمريكيين وسوريين في تدمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنظيم داعش سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان ضربات جوية طائرات مقاتلة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما
عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل