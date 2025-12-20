وصول مئات المهاجرين إلى جزيرة كريت



أثينا- (د ب أ)

ساعدت سفن الدوريات من خفر السواحل اليوناني ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) أكثر من 650 مهاجرا في عرض البحر، جنوبي جزيرة كريت اليونانية، على مدار اليومين الماضيين، بحسب ما نقلته قناة "إي آر تي نيوز" اليونانية عن خفر السواحل اليوم السبت.

وأضافت القناة أنه كانت هناك عدة قوارب، بينها واحد على متنه 545 شخصا. وتم نقل الأشخاص في البداية إلى موانئ البلدات الساحلية الصغيرة في كريت وسوف يتم توزيعهم على مخيمات اللاجئين من هناك.

وقالت السلطات إن المنطقة شهدت مؤخرا طقسا هادئا، مما مكن المهربين من إرسال قوارب باتجاه أوروبا.

وسجلت كريت وصول نحو 18 ألف مهاجر العام الجاري. وبلغ الإجمالي العام الماضي نحو خمسة آلاف مهاجر.

وتبدأ القوارب رحلتها في الأغلب من ميناء تبرك الليبي.

وتعد عملية العبور التي تبعد أكثر بقليل من 300 كيلومتر خطر. وقبل أسبوعين فقط، لقي العشرات حتفهم جنوبي كريت عندما انقلب القارب الذي كان يحملهم.