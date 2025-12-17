وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية سيشل لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

مصراوي:

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم الأربعاء مع باري فور وزير خارجية جمهورية سيشل، حيث قدّم التهنئة لنظيره السيشيلي بمناسبة توليه مهام منصبه.

وأعرب عبد العاطي، عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والتنموية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف.

وأكد عبد العاطي أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لاسيما في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والبيئة والأمن البحري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عضوية البلدين في تجمع الكوميسا.

ونوّه وزير الخارجية بالميزة النسبية التي تحظى بها الأدوية المصرية في أفريقيا، معربًا عن التطلع للتعاون مع الجانب السيشيلي لتيسير نفاذ الدواء المصري إلى سيشل وتلبية احتياجات قطاع الصحة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المصرية في مجال السياحة، وتشييد وإدارة المنتجعات السياحية، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية المرتبطة بالتجهيزات الفندقية.

وشدد عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستفادة من البرامج والدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، خاصة في المجالات التي تمثل أولوية للجانب السيشيلي، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني، ولا سيما في منطقتي المحيط الهندي والبحر الأحمر، لمواجهة التحديات البحرية، وتأمين الممرات الملاحية، وحماية السواحل، ومكافحة القرصنة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل دعم السلم والأمن وتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي وداخل الأطر متعددة الأطراف، لاسيما داخل الاتحاد الأفريقي، ومواصلة تبادل الترشيحات في مختلف المحافل الدولية.