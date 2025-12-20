رئيس جامعة بنها يجري جولة مفاجئة بالمستشفى الجامعي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة داخل المستشفيات الجامعية، أسفرت عن إحالة طبيبين بالمستشفى الجامعي للتحقيق، أحدهما بوحدة عناية قسطرة القلب والآخر بقسم استقبال الأطفال، وذلك بسبب الخروج عن واجبات ومقتضيات العمل.

وقرر رئيس الجامعة خلال الجولة صرف مكافأة تشجيعية لأطقم التمريض في وحدات الغسيل الكلوي، وعناية قسطرة القلب، ووحدة الأطفال المبتسرين، تقديرًا لالتزامهم وحسن أدائهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

ورافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، حيث تفقدا عددًا من الأقسام المختلفة، واطمأن الدكتور الجيزاوي على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما استمع رئيس الجامعة إلى عدد من المرضى ومرافقيهم للتعرف على آرائهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس جامعة بنها خلال الجولة حرص المستشفى الجامعي على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط داخل جميع الأقسام الطبية.