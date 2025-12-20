إعلان

رئيس جامعة بنها يجري جولة مفاجئة بالمستشفى الجامعي

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:35 م 20/12/2025

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة داخل المستشفيات الجامعية، أسفرت عن إحالة طبيبين بالمستشفى الجامعي للتحقيق، أحدهما بوحدة عناية قسطرة القلب والآخر بقسم استقبال الأطفال، وذلك بسبب الخروج عن واجبات ومقتضيات العمل.

وقرر رئيس الجامعة خلال الجولة صرف مكافأة تشجيعية لأطقم التمريض في وحدات الغسيل الكلوي، وعناية قسطرة القلب، ووحدة الأطفال المبتسرين، تقديرًا لالتزامهم وحسن أدائهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

ورافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، حيث تفقدا عددًا من الأقسام المختلفة، واطمأن الدكتور الجيزاوي على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما استمع رئيس الجامعة إلى عدد من المرضى ومرافقيهم للتعرف على آرائهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس جامعة بنها خلال الجولة حرص المستشفى الجامعي على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط داخل جميع الأقسام الطبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناصر الجيزاوي جامعة بنها قسطرة القلب الغسيل الكلوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر