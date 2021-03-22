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وزير الخارجية السعودي يعلن عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

05:29 م الإثنين 22 مارس 2021
وزير الخارجية السعودي يعلن عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

الأمير فيصل بن فرحان

وكالات:

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقفا لإطلاق النار والتوصل لحل سياسي دائم، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تضرب اليمن منذ سنوات، وذلك بدعم مع المبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن وسلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي: "استمراراً لحرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية فأنها تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة".

وتابع الوزير السعودي أن المبادرة تتضمن "إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني وفقاً لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية".

وأوضح فيصل بن فرحان "سنسعى لوضع الضغط على الحوثيين لقبول المبادرة والتركيز على الحل السياسي ومستعدون من اليوم للبدء في وقف إطلاق النار والأمر يتوقف على الحوثي"، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية الجديد برئاسة جو بايدن "مهتمة بإرساء السلام في اليمن ونتوقع منها ومن المجتمع الدولي دعم مبادرتنا لوقف الحرب".

فيصل بن فرحان السعودية اليمن أمريكا

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