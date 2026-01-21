إعلان

إسرائيل تستهدف سيارة تابعة للجنة المصرية في غزة واستشهاد 3 صحفيين فلسطينيين

كتب : مصراوي

03:51 م 21/01/2026 تعديل في 04:56 م

استهداف سيارة تابعة للجنة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية الإغاثية في قطاع غزة، استشهاد ثلاثة صحفيين بعد استهداف سيارة تابعة للجنة كانت تقلهم لتصوير أحد المخيمات التابعة لها في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة.

وقال منصور لقناة العربية – الحدث: "استشهد ثلاثة من زملائنا الصحفيين إثر استهداف إسرائيلي مباشر لسيارة تابعة للجنة المصرية أثناء تأديتهم مهامهم الإعلامية لتغطية المخيمات وأعمال الإغاثة في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة".

وأضاف: "استشهد ثلاثة من زملائنا أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية لتجهيز أكبر مخيم على مستوى قطاع غزة، مخيم نتساريم. كان الفريق يذهب يوميًا لأداء عمله المعتاد، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف السيارة التي كانت تقلهم، رغم وضوح أن عمل اللجنة المصرية إنساني وأن المركبة تابعة لها وتحمل شعارها. ورغم ذلك، تم قصف المركبة مباشرة من الطائرات الإسرائيلية".

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن السيارة كانت تحمل شعار اللجنة المصرية ويعمل عليها إعلاميون معتمدون، داخل منطقة تضم أكبر مخيمات اللجنة المصرية في غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أحد الشهداء وصل إلى المستشفى دون ملامح نتيجة شدة الاستهداف المباشر.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ثلاثة صحفيين كانوا يعملون في اللجنة أثناء مهمة تصوير لمخيمات اللجنة في منطقة نتساريم، وهم: محمد صلاح قشطة، عبد الرؤوف سمير شعت، وأنس غنيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارة تابعة للجنة المصرية غزة استشهاد صحفيين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
ترامب ساخرا من نظارة ماكرون "الزرقاء": ما الذي حدث بحق الجحيم؟
شئون عربية و دولية

ترامب ساخرا من نظارة ماكرون "الزرقاء": ما الذي حدث بحق الجحيم؟
هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام