مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام

رحبت جمهورية مصر العربية بالدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانضمام إلى مجلس السلام،

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الأربعاء: "تعلن مصر عن موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس، والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة".

وتابعت الخارجية في بيانها: "تجدد مصر تقديرها لقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتزامه بإنهاء الحرب في غزة، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشارت وزارة الخارجية في البيان الصادر عنها: "تعرب مصر عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وتؤكد مصر استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الشركاء الدوليين لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ودعم الاستقرار الإقليمي".

وأضافت الخارجية: " كما تدعم مصر تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار تحقيق السلام العادل والدائم، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة".