ترامب: أمريكا ستضم جرينلاند ولن يشكل ذلك تهديدًا لحلف الناتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يسعى إلى بدء مفاوضات فورية لإعادة مناقشة استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند، معتبرًا أن هذه الخطوة ليست خاطئة، تمامًا كما استحوذت الولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة على أقاليم عبر التاريخ.

وأوضح ترامب خلال كلمته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن ضم جرينلاند لن يشكل تهديدًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل على العكس، سيعزز بشكل كبير أمن الحلف بأكمله.

وفي سياق حديثه عن فنزويلا، قال ترامب إنهم قبل أسبوعين شاهدوا أسلحة لم يسمع أحد بها من قبل، مؤكدًا أن الطرف الآخر لم يتمكن من إطلاق رصاصة واحدة، مضيفًا أن الأمور كانت في حالة فوضى كاملة، حيث قالوا: "هم في مرمى النظر، اضغطوا على الزناد"، لكن لم يحدث شيء.

وعاد ترامب للحديث عن جرينلاند، قائلًا إنه بعد الحرب العالمية الثانية أعادت الولايات المتحدة جرينلاند إلى الدنمارك، متسائلًا: "كم كنا أغبياء عندما فعلنا ذلك، لكننا فعلناه"، قبل أن يضيف متسائلًا: "وكم هم ناكرون للجميل الآن؟".

وفي تصريح آخر عن الحرب العالمية الثانية، قال ترامب: "لولا نحن، لكنتم جميعًا تتحدثون الألمانية، أو ربما قليلًا من اليابانية".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لا توجد دولة أو مجموعة دول قادرة على تأمين جرينلاند سوى الولايات المتحدة، مشددًا على أن بلاده قوة عظمى، أعظم بكثير مما يدركه الناس، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر قبل أسبوعين في فنزويلا.

وأضاف أن التاريخ يؤكد هذا الدور، مستشهدًا بما حدث في الحرب العالمية الثانية، حين سقطت الدنمارك في يد ألمانيا بعد ست ساعات فقط من القتال، وكانت عاجزة تمامًا عن الدفاع عن نفسها أو عن جرينلاند، ما دفع الولايات المتحدة حينها إلى التحرك، مؤكدًا: "شعرنا بواجب أن نرسل قواتنا لتأمين جرينلاند."

وفي ختام تصريحاته، انتقد ترامب الوضع الأوروبي، قائلًا: "أوروبا تدمر نفسها."، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تريد حلفاء أقوياء لا حلفاء ضعفاء للغاية، ومشددًا على أن واشنطن تريد أوروبا قوية.