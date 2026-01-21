مباريات الأمس
قرار سار من الأهلي لجماهيره قبل مواجهة يانج أفريكانز

كتب : محمد خيري

04:09 م 21/01/2026 تعديل في 04:13 م
ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى محافظة الإسكندرية، بعد غدٍ الجمعة، من أجل مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهته المرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع الجماهير في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام بوابات فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات في العاشرة صباحًا، بينما يكون آخر موعد لتحرك الأتوبيسات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأكد النادي ضرورة التزام كل مشجع باصطحاب تذكرة المباراة، بالإضافة إلى بطاقة «Fan ID» الخاصة به، مع التشديد على عدم اصطحاب أي أدوات قد تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء الرحلة أو خلال حضور المباراة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة الأهلي على دعم الفريق وجماهيره، وتوفير أفضل سبل المساندة للاعبين في مشوارهم القاري، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي جماهير الأهلي النادي الأهلي الأهلي ويانج أفريقانز دوري أبطال أفريقيا

