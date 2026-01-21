إعلان

أبرزهن منى زكي وليلى علوي.. نجمات الفن يحتفلن بعيد ميلاد أنغام

كتب : سهيلة أسامة

04:42 م 21/01/2026
    إلهام شاهين ولميس الحديدي وكارول سماحة في حفل عيد ميلاد أنغام
    نجمات الفن يحتفلن بعيد ميلاد الفنانة أنغام (2)
    نجمات الفن يحتفلن بعيد ميلاد أنغام
    منى زكي وإلهام شاهين
    منى زكي وإلهام شاهين في عيد ميلاد الفنانة أنغام

احتفلت أنغام بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن مساء أمس، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا من الاحتفال عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها منى زكي، ليلى علوي، كارول سماحة، ولميس الحديدي.

وعلقت إلهام على الصور: "كل سنة وصديقتي الجميلة أنغام طيبة، ويارب سنة حلوة عليكي مليئة بالخير والنجاح والصحة والجمال.. وألف مبروك جائزة أحسن مطربة عربية من Joy Awards.. جائزة مستحقة".

وتابعت: "مبروك لصديقنا المشترك الفنان عمرو مصطفى جائزة أحسن ملحن".

يذكر أن النجمة الكبيرة أنغام فازت بجائزة الفنانة المفضلة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه - Joy Awards 2026، الذي أقيم مساء السبت 17 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

