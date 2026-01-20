مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

0 3
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

3 1
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

3 1
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

ساديو ماني يكشف كواليس مكالمته مع رونالدو بعد التتويج بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:48 م 20/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (22) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (23) (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال منتخب السنغال (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال منتخب السنغال (17) (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال منتخب السنغال (15) (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال منتخب السنغال (13) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ساديو ماني نجم منتخب السنغال، تفاصيل مكالمته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله بالنصر السعودي، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال ماني في تصريحات، نقلها موقع "senenews" السنغالي: "رونالدو تحدث معي عقب المباراة النهائية لتهنئتي بالفوز باللقب، وأخبرني بأنه تابع المباراة النهائية بشكل كامل".

وكان منتخب السنغال توج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.

وقدم النجم السنغالي مستويات مميزة في النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث شارك في 7 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن منتخب السنغال نجح في حصد اللقب الأفريقي الثاني في تاريخه بأمم أفريقيا، بعدما حقق اللقب للمرة الأولى في نسخة البطولة عام 2021.

أقرأ أيضًا:

أحمد سليمان يستنكر انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز: "لا تعليق"

"كلمة الحق غريبة عليك".. عصام الحضري يثير الجدل برسالة غامضة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغرب والسنغال كأس الأمم الأفريقية ساديو ماني كريستيانو رونالدو منتخب السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
حكايات الناس

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
زووم

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج