ساديو ماني يكشف كواليس مكالمته مع رونالدو بعد التتويج بأمم أفريقيا

كشف ساديو ماني نجم منتخب السنغال، تفاصيل مكالمته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله بالنصر السعودي، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال ماني في تصريحات، نقلها موقع "senenews" السنغالي: "رونالدو تحدث معي عقب المباراة النهائية لتهنئتي بالفوز باللقب، وأخبرني بأنه تابع المباراة النهائية بشكل كامل".

وكان منتخب السنغال توج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.

وقدم النجم السنغالي مستويات مميزة في النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث شارك في 7 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن منتخب السنغال نجح في حصد اللقب الأفريقي الثاني في تاريخه بأمم أفريقيا، بعدما حقق اللقب للمرة الأولى في نسخة البطولة عام 2021.

