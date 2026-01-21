السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر سواء على المستوى الجيوسياسي أو إن مصر حاولت خلال السنوات الأخيرة من الأزمة الخاصة بقطاع عزة ولكن خلال الـ10 سنوات التي كنت مسئول فيها عن الدولة المصرية، وكنا حريصين أن تكون مصر عنصر استقرار في منطقة تعاني من الاضطرابات التي بدأت في 2011.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أنه لا بد من بذل جهود كبيرة على الصعيد الاقتصادي في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها حتى 2030، وقمنا بإجراءات كثيرة تهدف لجذب القطاع الخاص وتجهيز البنية التحتية المناسبة في مصر، وأتصور أنه كان من ضمن عناصر البنية التحتية هو الاستقرار الذي حرصنا على تواجده.

وأوضح: أوجه كلمة للمستثمرين ورجال الأعمال، أن مصر مارست سياسة ترتكز على دعم الاستقرار والحفاظ عليه ليس فقط داخل الدولة المصرية بل في محيطها الإقليمي والدولي، ودائمًا كانت مشاركتها إيجابية في هذا الأمر ليس فقط للحفاظ على مناخ الاستثمار بل لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن دور مصر كان إيجابي جدًا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا تجلى في أكتوبر 2025 بمؤتمر شرم الشيخ، في قضية من أصعب القضايا التي مرت خلال الـ10 سنوات السابقة، وهي قضية الحرب في غزة والتي استمرت عامين، والتي نتمنى أن تنجح المرحلة الثانية لإيقاف الحرب في غزة والتي أطلقها الرئيس ترامب.

