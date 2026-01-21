وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة لعدد 8 مدارس فنية جديدة، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير التعليم الفني، إلى الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.

وبحسب بيان، يشمل القرار تحويل هذه المدارس إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتولى الشركة المصرية للاتصالات إدارة منظومة العمل داخل المدارس، والإشراف على تشغيلها، إلى جانب اختبار واختيار شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتضمن مهام الشركة الإشراف الفني والإداري على المدارس، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، بما يضمن تقديم برامج تعليمية وتدريبية متطورة تواكب متطلبات التطور التكنولوجي، وتسهم في إعداد كوادر فنية مدربة قادرة على المنافسة في سوق العمل.