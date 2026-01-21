إعلان

مجلس الوزراء يوافق على تحويل 8 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا في الاتصالات

كتب : محمد أبو بكر

04:13 م 21/01/2026

مدارس تكنولوجيا في الاتصالات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة لعدد 8 مدارس فنية جديدة، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير التعليم الفني، إلى الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.

وبحسب بيان، يشمل القرار تحويل هذه المدارس إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتولى الشركة المصرية للاتصالات إدارة منظومة العمل داخل المدارس، والإشراف على تشغيلها، إلى جانب اختبار واختيار شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتضمن مهام الشركة الإشراف الفني والإداري على المدارس، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، بما يضمن تقديم برامج تعليمية وتدريبية متطورة تواكب متطلبات التطور التكنولوجي، وتسهم في إعداد كوادر فنية مدربة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدارس تكنولوجيا في الاتصالات مجلس الوزراء مدارس فنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
مجلس الوزراء يوافق على تحويل 8 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا في الاتصالات
مدارس

مجلس الوزراء يوافق على تحويل 8 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا في الاتصالات
الشرطة تضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

الشرطة تضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة
"شوفت بعيني عيالي مشنوقين".. والد أطفال المنوفية: "قتلهم عشان قطعت علاقتي
أخبار المحافظات

"شوفت بعيني عيالي مشنوقين".. والد أطفال المنوفية: "قتلهم عشان قطعت علاقتي
قتل مواطنًا وقطع جزءًا حساسًا من جسده.. الإعدام لمرتكب جريمة المنصورة الشهيرة
أخبار المحافظات

قتل مواطنًا وقطع جزءًا حساسًا من جسده.. الإعدام لمرتكب جريمة المنصورة الشهيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026