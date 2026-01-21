إعلان

وحدات توليد كهرباء جديدة لدعم الشبكة في الفرافرة -صور

كتب : محمد الباريسي

05:00 م 21/01/2026
    محطات توليد كهرباء لدعم التيار الكهربي بالفرافرة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع دعم الفرافرة بمولدات جديدة
    محطة توليد كهرباء الفرافرة
    وحدات توليد كهرباء احتياطي بمركز الفرافرة

دعمت وزارة الكهرباء بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مركز الفرافرة بوحدات توليد جديدة لدعم التيار الكهربي بالمركز في ظل اعتماده على المولدات الكهربائية لعدم وصول تيار الشبكة الوطنية الموحدة للفرافرة كمركز إداري وحيد على مستوى الوادي الجديد لا تصل له كهرباء السد العالي.

صرح بذلك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، خلال تفقده مشروع دعم التيار الكهربي لمركز الفرافرة ضمن زيارته للمركز لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية.

وأطلع المحافظ خلال جولته بعنابر التشغيل، على الموقف الفني للوحدات، حيث تفقد ماكينات التوليد طرازي "MAN" و"Caterpillar"، وأعمال الصيانة الدورية والعمرات الجارية لعدد من الوحدات بقدرة إجمالية (٨ ميجا وات)؛ لضمان كفاءتها التشغيلية. كما اطمأن على جاهزية عنبر وحدات الديزل الذي يضم الوحدة "MAN 6"، والوحدة "MAN 5" ، بواقع (٥ ميجا وات) إضافية لدعم القدرات التشغيلية للمحطة

وفي ختام جولته أكد المحافظ، استكمال أعمال التوسعات الجديدة الجارية؛ لاستقبال وحدتي توليد من المقرر دخولهما الخدمة خلال الأشهر المقبلة، مُشددًا على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة، وضمان استقرار التيار تلبية لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

وحدات توليد كهرباء الوادي الجديد تيار الشبكة الوطنية

