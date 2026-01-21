مباريات الأمس
غياب صلاح.. التشكيل المثالي لكأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : هند عواد

12:53 م 21/01/2026 تعديل في 01:09 م
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي أقيمت في المغرب وتوج بها منتخب السنغال.

وتوج منتخب السنغال بالنسخة 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على المغرب في المباراة النهائية، بهدف نظيف.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للتشكيل المثالية، التي لم تشهد وجود أي لاعب مصري.

وغاب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن التشكيل المثالي، فيما شهد التشكيل وجود 4 لاعبين من منتخب السنغال.

وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - موسى نياكاتي (السنغال) – كالفن باسي (نيجيريا) – نصير مزراوي (المغرب)

خط الوسط: لوكمان (نيجيريا) - إدريسا جاي (السنغال) – بابي جاي (السنغال)

خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – إبراهيم دياز (المغرب)

"إعادة نص مليار".. الزمالك تصحيح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض

"مفيش ببلاش".. قرار حاسم من الزمالك بشأن رحيل ناصر منسي للاتحاد السكندري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا محمد صلاح ساديو ماني منتخب ساديو كأس الأمم الأفريقية

