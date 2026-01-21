غياب صلاح.. التشكيل المثالي لكأس الأمم الأفريقية 2025

سلوت يحسمها.. هل يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ومارسيليا اليوم؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي أقيمت في المغرب وتوج بها منتخب السنغال.

وتوج منتخب السنغال بالنسخة 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على المغرب في المباراة النهائية، بهدف نظيف.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للتشكيل المثالية، التي لم تشهد وجود أي لاعب مصري.

وغاب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن التشكيل المثالي، فيما شهد التشكيل وجود 4 لاعبين من منتخب السنغال.

وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - موسى نياكاتي (السنغال) – كالفن باسي (نيجيريا) – نصير مزراوي (المغرب)

خط الوسط: لوكمان (نيجيريا) - إدريسا جاي (السنغال) – بابي جاي (السنغال)

خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – إبراهيم دياز (المغرب)

