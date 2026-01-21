ترامب: أنا أساعد الناتو وهم يحبونني حتى إنهم أطلقوا علي لقب "بابا"

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرّضت للتزوير، مشيرًا إلى أنه ورث حالة من الفوضى في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب خلال كلمته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن الرئيس السابق جو بايدن منح حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو 350 مليار دولار، واصفًا ذلك بأنه "أمر صادم".

وتابع ترامب أنه يساعد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أنه كان يحظى بتقدير كبير داخل الحلف حتى الأيام القليلة الماضية، حين تحدث معهم عن "آيسلندا". وقال في هذا السياق: "أنا أساعد الناتو، وحتى الأيام القليلة الماضية كانوا يحبونني. في المرة الأخيرة أطلقوا عليّ لقب بابا".

وتابع ترامب أن أحد المسؤولين وصفه قائلًا: "إنه والدنا، هو من يدير الأمور"، معتبرًا أن ذلك يعكس الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة داخل الحلف.

وفي سياق حديثه عن السياسة الخارجية، أوضح ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بأنه لم يصدق أن ترامب تمكن من حل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة يفصلها محيط واسع عن أوروبا، معتبرًا أن على الأوروبيين إدارة شؤونهم بأنفسهم. مشيرا إلى أنه قام بتسوية ثمانية حروب خلال فترته الرئاسية.