أكاديمية المعلمين تبدأ استقبال ملفات تغيير المسمى الوظيفي 2026

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن بدء استقبال ملفات المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي من مرحلة تعليمية إلى أخرى، في إطار تطبيق المادة رقم (77) من القانون رقم 155 لسنة 2007، وتنفيذًا للقرار الوزاري رقم (41) بتاريخ 20 فبراير 2020 بشأن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين والتخصصات الأخرى.

وبحسب مستند رسمي، أوضحت الأكاديمية أنه سيتم تشكيل لجان بكل مديرية تعليمية لاستلام ملفات المتقدمين ومراجعة بياناتهم، والتأكد من استيفاء كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي، مع الالتزام بتدقيق البيانات على النماذج المرفقة دون تعديل أو كشط، واعتمادها بعد توقيع جميع أعضاء لجنة المراجعة.

تفاصيل الإجراءات

مواعيد الاستلام: من 21 يناير حتى 28 يناير 2026، كما أن إدارات التنسيق بالمديريات مسؤولة كاملًا عن صحة البيانات وتسليم الملفات المستوفاة إلى فرع الأكاديمية المختص.

مكونات الملف

استمارة التقدم لتغيير المسمى الوظيفي معتمدة.

صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة، وصورة من الرقم القومي.

كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي معتمدة وصريحة.

وأكدت الأكاديمية أن اللجنة المشكلة تتحمل كامل المسئولية في حالة عدم تسليم الملفات ضمن المواعيد المحددة، بما قد يؤثر على إجراءات نقل المعلمين للمرحلة التعليمية التالية.

