رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان

كتب : أحمد الجندي

01:54 م 21/01/2026

طلاب الصف السادس الابتدائي أرشيفية

تزايدت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الصف السادس الابتدائي، التي تُعد مرحلة هامة في الانتقال إلى التعليم الإعدادي، مع انتهاء أعمال الامتحانات ومراحل التصحيح في مختلف المحافظات.

وأتاحت مديريات التربية والتعليم منصاتها الإلكترونية والتي تمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائجهم فور اعتمادها رسميًا حيث أن النتيجة لا تظهر بشكل موحد بل عند انتهاء كل مديرية من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة ثم إتاحتها للطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي أو موقع مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الطالب.

اختيار خدمة نتائج سنوات النقل.

إدخال الرقم القومي للطالب بدقة لضمان ظهور النتيجة الصحيحة.

تحديد المرحلة الدراسية (الصف السادس الابتدائي).

اختيار العام الدراسي والفصل الدراسي المطلوبين.

الضغط على زر عرض النتيجة.

ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي بالجيزة الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا https://www.gizaedu.net/

وبمجرد إتمام هذه الخطوات، ستظهر نتيجة الطالب كاملة بالدرجات والتقديرات، مع إمكانية طباعتها للاحتفاظ بها أو الرجوع إليها لاحقًا.

مديريات التربية والتعليم الصف السادس الابتدائي طلاب الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي

