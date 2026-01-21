إعلان

كان يدافع عن محل والده.. إحالة أوراق المتهم بقتل طفل بورسعيد إلى المفتي

كتب : طارق الرفاعي

05:02 م 21/01/2026 تعديل في 05:04 م

الطفل عمار

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل داخل محل بمنطقة البازار ببورسعيد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، تمهيدًا لتنفيذ الحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم بدافع السرقة بقتل الطفل عمار، نجل أسرة من محافظة سوهاج، كان قد جاء إلى محافظة بورسعيد للعمل مع والده داخل محل تجاري "سوبر ماركت"، حيث اعتدى عليه داخل المحل واستولى على مبالغ مالية وعدد من علب السجائر.

وشهدت جلسة اليوم استماع المحكمة إلى المرافعة الختامية للنيابة العامة، التي استعرضت تفاصيل الجريمة وظروف ارتكابها، وما تضمنته أوراق القضية من أدلة قاطعة، لتستقر المحكمة في ختام نظرها على إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للنطق بالحكم في الموعد المقرر.

قتل طفل بورسعيد جنايات بورسعيد

