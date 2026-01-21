إعلان

3.5 طن فضة وكيلو ذهب.. ماذا وجدت الشرطة في مخازن الرمل بالإسكندرية؟

كتب : محمد عامر

05:06 م 21/01/2026

ضبط ذهب ارشيفية

قرر المستشار أدهم منتصر، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، ببدء تحقيقات موسعة في واقعة ضبط 3.5 طن فضة ونحو كيلو ذهب بـ 4 مخازن في منطقة الرمل بالإسكندرية.

كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول يفيد ضبط 4 مخازن تحوي 3.5 طن من الفضة وقرابة كيلو جرام من الذهب و6 إبرة مقلدة تستخدم في عمليات دمغ المشغولات الذهبية والفضية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين، لإدارتهما تلك المخازن والتحفظ على المضبوطات، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول.

وباشرت نيابة الرمل أول تحت إشراف المستشار أحمد العسيلي، رئيس النيابة، وكل من المستشارين محمد أسامة زبيب، وأحمد صالح، وكلاء النائب العام لنيابات أول الرمل التحقيق في الواقعة.

