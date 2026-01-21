دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى "مفاوضات فورية" مع الحلفاء الأوروبيين للتفاوض بشأن استحواذ الولايات المتحدة المحتمل على جرينلاند.

وفي حديثه أمام قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عرض ترامب حجته حول سبب اعتقاده بأن ضم الولايات المتحدة لجرينلاند ( جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك) يصب في مصلحة أمريكا وأوروبا.

قال ترامب: "إن الولايات المتحدة وحدها هي التي تستطيع حماية هذه الكتلة الهائلة من الأرض، وهذه القطعة الجليدية العملاقة، وتطويرها وتحسينها وجعلها جيدة لأوروبا وآمنة لأوروبا وجيدة لنا".

وأوضح: "لهذا السبب أسعى إلى مفاوضات فورية لمناقشة استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند مرة أخرى، تماماً كما استحوذنا على العديد من الأراضي الأخرى عبر تاريخنا، كما فعلت العديد من الدول الأوروبية"، كما زعم ترامب أن سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند من شأنها أن تعزز تحالف الناتو.

وتابع: "لن يشكل هذا تهديداً لحلف الناتو، بل سيعزز بشكل كبير أمن الحلف بأكمله، حلف الناتو"، مضيفاً أنه يعتقد أن الولايات المتحدة "عوملت بشكل غير عادل للغاية من قبل حلف الناتو".

وفي أوضح تصريح له حتى الآن يستبعد فيه استخدام القوة العسكرية لضم الجزيرة القطبية الشمالية، موضحًا أنه لن يستخدم القوة للاستيلاء على جرينلاند، وتابع: "ربما لن نحصل على شيء ما لم أقرر استخدام القوة المفرطة، وحينها سنكون، بصراحة، لا يمكن إيقافنا، لكنني لن أفعل ذلك، الآن يقول الجميع: أوه، جيد."

قال ترامب: "ربما كان هذا أهم تصريح أدليت به، لأن الناس ظنوا أنني سأستخدم القوة، لست مضطراً لاستخدام القوة، لا أريد استخدام القوة، ولن أستخدم القوة" وتابع: "كل ما تطلبه الولايات المتحدة هو مكان يسمى جرينلاند".

وفي وقت لاحق، أكد ترامب مجدداً أنه يتصور ملكية الولايات المتحدة الكاملة لغرينلاند بدلاً من اتفاقية معززة.

قال: "كل ما نطلبه هو الحصول على جرينلاند، بما في ذلك سند الملكية الصحيح، لأنك تحتاج إلى الملكية للدفاع عنها، لا يمكنك الدفاع عنها بعقد إيجار."