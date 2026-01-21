إعلان

الشرطة تضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

03:58 م 21/01/2026

المتهمون

كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و8 سيدات (من بينهم 6 لهم معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في محافظتي القاهرة والجيزة.
وبصحبتهم 20 حدثًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

استغلال الأطفال في التسول التسول بالقاهرة والجيزة مباحث رعاية الأحداث

