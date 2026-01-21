إعلان

ترامب: الصين ذكية جدًا وتبيع توربينات الرياح للأغبياء بثمن باهظ

كتب : مصراوي

04:33 م 21/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن توسّع الدول في الاعتماد على توربينات الرياح يؤدي إلى خسائر اقتصادية وتراجع في الأداء العام، مشيرًا إلى أنه لاحظ أن الدول التي تمتلك عددًا أكبر من توربينات الرياح تخسر أموالًا أكثر وتزداد أوضاعها سوءًا.

وأوضح ترامب خلال كلمته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن الصين تصنع تقريبًا جميع توربينات الرياح في العالم، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من العثور على أي مزارع رياح داخل الصين نفسها، مضيفًا أن بكين “ذكية جدًا”، إذ تقوم بتصنيع التوربينات وبيعها “للأغبياء بثمن باهظ”، لكنها لا تستخدمها على أراضيها.

وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الأمريكي إلى وضع الطاقة في أوروبا، مشيرًا إلى أن ألمانيا تنتج حاليًا كهرباء أقل بنسبة 22% مقارنة بعام 2017، مؤكدًا أن هذا التراجع ليس خطأ المستشار الألماني الحالي، ومشددًا على أنه يعمل على حل المشكلة وسيقوم بعمل عظيم.

وعن فنزويلا، أكد ترامب أنها ستحقق خلال الأشهر الستة المقبلة إيرادات تفوق ما حققته خلال العشرين عامًا الماضية، موضحًا أنه بعد انتهاء الهجوم، قالت فنزويلا: “لنُبرم صفقة”، معتبرًا أن المزيد من الأطراف ينبغي أن يتبعوا هذا النهج.

وأضاف أن فنزويلا كانت دولة عظيمة قبل 20 عامًا لكنها تعاني حاليًا من مشكلات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تساعدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الصين بيع توربينات الرياح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
حوادث وقضايا

بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
مصراوى TV

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام