ترامب: الصين ذكية جدًا وتبيع توربينات الرياح للأغبياء بثمن باهظ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن توسّع الدول في الاعتماد على توربينات الرياح يؤدي إلى خسائر اقتصادية وتراجع في الأداء العام، مشيرًا إلى أنه لاحظ أن الدول التي تمتلك عددًا أكبر من توربينات الرياح تخسر أموالًا أكثر وتزداد أوضاعها سوءًا.

وأوضح ترامب خلال كلمته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن الصين تصنع تقريبًا جميع توربينات الرياح في العالم، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من العثور على أي مزارع رياح داخل الصين نفسها، مضيفًا أن بكين “ذكية جدًا”، إذ تقوم بتصنيع التوربينات وبيعها “للأغبياء بثمن باهظ”، لكنها لا تستخدمها على أراضيها.

وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الأمريكي إلى وضع الطاقة في أوروبا، مشيرًا إلى أن ألمانيا تنتج حاليًا كهرباء أقل بنسبة 22% مقارنة بعام 2017، مؤكدًا أن هذا التراجع ليس خطأ المستشار الألماني الحالي، ومشددًا على أنه يعمل على حل المشكلة وسيقوم بعمل عظيم.

وعن فنزويلا، أكد ترامب أنها ستحقق خلال الأشهر الستة المقبلة إيرادات تفوق ما حققته خلال العشرين عامًا الماضية، موضحًا أنه بعد انتهاء الهجوم، قالت فنزويلا: “لنُبرم صفقة”، معتبرًا أن المزيد من الأطراف ينبغي أن يتبعوا هذا النهج.

وأضاف أن فنزويلا كانت دولة عظيمة قبل 20 عامًا لكنها تعاني حاليًا من مشكلات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تساعدها.