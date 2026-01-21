إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة

كتب : نشأت علي

02:41 م 21/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة العقارية، الذي حدد ضوابط جديدة لتحصيل الضريبة وإسقاطها في بعض الحالات، بما يضمن تنظيم العملية الضريبية وتسهيل سداد المستحقات.

وتضمن المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 23 و 27 من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم 29 مكرر إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية

جاءت أبرز الضوابط كما يلي: المادة 23 "فقرة أخيرة":

تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين: الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.

يمكن للممول سداد كامل الضريبة مع القسط الأول.

تُقسط الضريبة المتأخرة لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

يُشترط سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني وفق تنظيم يصدر عن الوزير، ويعد إيصال السداد حجة على أداء المبالغ المستحقة.

المادة 27:

يستحق مقابل التأخير على أي مبلغ لم يُسدّد اعتبارًا من 1 يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

المادة 27 فقرة أخيرة

يُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في 1 يناير السابق مضافًا إليه 2٪، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُوقف سداد هذا المقابل عند الطعن أو اللجوء للقضاء.

المادة 29 مكرر:

يُسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التالية:

وفاة المكلف دون تركة ظاهرة.

عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.

حكم نهائي بالإفلاس وإغلاق التفليسة.

مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.

تختص لجان تشكل بقرار من الوزير بالنظر في حالات الإسقاط، على أن تبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتمد قرار اللجنة بقرار الوزير أو من يفوضه، مع إمكانية سحب القرار إذا ثبت أنه مبني على سبب غير صحيح.

المادة الثالثة:

يعفى المكلف من مقابل التأخير إذا سدّد دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، على أن يتم ذلك خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.

ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة العقارية تقسيط الضريبة العقارية إسقاط الضريبة العقارية في حالات محددة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بشرة خير.. نساء هذه الأبراج الأكثر حظا في أول 3 أشهر من 2026
علاقات

بشرة خير.. نساء هذه الأبراج الأكثر حظا في أول 3 أشهر من 2026
30 ثانية من الرعب.. حكاية "ضحى" التي سحلها زوج شقيقتها في شوارع المنيا
أخبار المحافظات

30 ثانية من الرعب.. حكاية "ضحى" التي سحلها زوج شقيقتها في شوارع المنيا
الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
أخبار و تقارير

الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي
زووم

داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي
بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن
زووم

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي