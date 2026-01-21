مباريات الأمس
تعليق مفاجئ من عمرو زكي بخصوص محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

05:52 ص 21/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عمرو ذكي (3)
  • عرض 3 صورة
    عمرو ذكي (2)

علق عمرو زكي، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، في حواره مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" المذاع عبر قناة "ON E" على مستوى لاعبي منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال زكي، أن رامي ربيعة قدم مستوى أفضل من محمد صلاح خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف ، وكان تأثير رامي ربيعة داخل الملعب أكبر من محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية.

واختتم، بشكل عام، ظهر معظم لاعبي منتخب مصر بمستوى جيد خلال مباريات البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو ذكي محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية عمرو ذكي عن محمد صلاح

