قفز 140 جنيها.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم

حلق سعر الذهب اليوم في مصر إلى أعلى مستوى تاريخي خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، بعد أن ارتفع بنحو 140 جنيهًا، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4353 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5597 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6530 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7462 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 52240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 232068 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 373100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.16% إلى نحو 4866 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.