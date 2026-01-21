الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

كتبت- منال المصري:

قررت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ خطوات رفع الحجز الضريبي فورا عن حسابات الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تقديرا لقدره الكبير وإسهاماته في مجال الفن، ايمانا من مصلحة الضرائب المصرية بالدور الحيوي الذي يلعبه الفن والفنانون في الإرتقاء بالفكر والثقافة وإثراء ذاكرة المجتمع.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم، إنها ستتابع الملف الضريبي الخاص بالفنان بصفة شخصية لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه الفنان الكبير .

ويأتي هذا في ضوء توجيهات أحمد كوجك وزير المالية بإزالة العقبات والتيسير على الممولين وتوفير أقصى وسائل الدعم الفني لكافة قطاعات المجتمع الضريبي .

وتناشد مصلحة الضرائب المصرية جموع الفنانين وقطاعات المجتمع الضريبي الاستفادة من قنوات التواصل المختلفة والتي أتاحتها مصلحة الضرائب المصرية عبر أدوات متنوعة لتذليل المشكلات وحل الإشكاليات الضريبية إنطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسية مصلحة الضرائب المصرية.