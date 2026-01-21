ترامب: نطالب بقطعة جليد تسمى جرينلاند فقط لحماية العالم

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى "مفاوضات فورية" مع الحلفاء الأوروبيين للتفاوض بشأن استحواذ الولايات المتحدة المحتمل على جرينلاند.

وفي حديثه أمام قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال ترامب: "نريد قطعة من الجليد لحماية العالم، وهم لن يعطوها لنا"، وتابع: "بإمكانكم الموافقة وسنكون ممتنين للغاية، أو بإمكانكم الرفض وسنتذكر ذلك."

أشار ترامب إلى جرينلاند باسم "أيسلندا" أربع مرات على الأقل في تصريحاته في دافوس حتى الآن، من بينها حين تحدث عن شركاء الناتو قائلًا: "أستطيع أن أؤكد لكم أنهم ليسوا بجانبنا في أيسلندا، أعني أن سوق الأسهم لدينا شهد أول انخفاض أمس بسبب أيسلندا، لذا فقد كلفتنا أيسلندا بالفعل الكثير من المال".