نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وبمشاركة شركة لينك مصر إنترناشيونال لتصنيع أنظمة التخزين بمدينة العاشر من رمضان.

وجاءت المبادرة، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، تحت شعار "المنظومة المتكاملة.. سلامة.. استدامة.. ذكاء اصطناعي"، ضمن سلسلة المبادرات التوعوية التي أطلقتها الوزارة في مختلف المحافظات، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج.

وافتتح فعاليات المبادرة خالد الشيخ وكيل وزارة العمل بالشرقية، بحضور قيادات وزارة العمل ومديرية العمل بالمحافظة، ومسؤولي السلامة والصحة المهنية، وممثلي 55 شركة ومنشأة صناعية كبرى بمدينة العاشر من رمضان.

وشهد الافتتاح السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه عرض خطة الإخلاء قدمها المهندس نادر شريف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة لينك مصر إنترناشيونال، وعُرض فيلم تسجيلي لمنظومة السلامة بالشركة بتعليق المهندس مايكل بهجت مدير قطاع الاستدامة والامتثال والسلامة بالشركة.

وأشاد المهندس يوسف رفعت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة لينك مصر إنترناشيونال، خلال كلمته الترحيبية، بدور وزارة العمل، مثنيًا على جهود معالي الوزير في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل منشآت القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

واستعرضت رحاب عبد الحميد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالشرقية، أهم إنجازات المديرية في هذا المجال، فيما أكد المهندس محمود حسن أبوبيه مدير عام تأمين بيئة العمل بوزارة العمل على الجهود المبذولة لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية ودعمها على مستوى الجمهورية.

وانطلقت المحاضرات العلمية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، حيث تناولت عدة موضوعات منها: إجراءات السلامة في الأماكن المغلقة قدمها المهندس مدحت كامل، التحقيق في الحوادث قدمه المهندس إسلام حمدي، والذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلامة والصحة المهنية قدمتها المهندسة إيمان كمال. وشملت المحاضرات مناقشات تفاعلية مع الحضور، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة، ودعم مسيرة التنمية والإنتاج وفق رؤية الدولة المصرية.

