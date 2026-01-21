إعلان

السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها

كتب : محمد أبو بكر

11:19 ص 21/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطة مصر كانت شاملة لإعداد دولة لجذب المستثمرين والانطلاق للمستقبل.

وأضاف "السيسي"، أن مجالات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية ومجالات أخرى كثيرة نتحدث عنها؛ مؤكدا: "عملنا حوافز للمستثمرين في مجالات نستهدف أن تأخذ قوة دفع أكثر، والطاقة التي أقصدها ليس الكهربائية التي قمنا بمضاعفتها، ولكني أتحدث عن طاقة إعداد جيل من الشباب في الجامعات المختلفة بعلوم الذكاء الاصطناعي والاتصالات والرقمنة.

وأوضح السيسي، خلال كلمته اليوم الاربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس: لدينا أكثر من 30 مليون شاب وشابة في التعليم، والفرصة لدينا كبيرة جدًا، من خلال تجهيز جيل يستوعب التكنولوجيا ويشارك بها.

وأشار إلى أن سوق التعهيد في مصر من أفضل الأسواق الموجودة على مستوى العالم ونطمع أن ندخل في مجالات أكثر تقدمًا وتخصصًا بهذا المجال.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ"دافوس"

تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المستثمرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب سيتأخر 3 ساعات عن الموعد الأصلي لوصوله إلى منتدى دافوس.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

ترامب سيتأخر 3 ساعات عن الموعد الأصلي لوصوله إلى منتدى دافوس.. ما السبب؟
إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم
شئون عربية و دولية

إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم
8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها
كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
اقتصاد

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تسجيل مستويات تاريخية ببداية التعاملات