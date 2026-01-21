السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطة مصر كانت شاملة لإعداد دولة لجذب المستثمرين والانطلاق للمستقبل.

وأضاف "السيسي"، أن مجالات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية ومجالات أخرى كثيرة نتحدث عنها؛ مؤكدا: "عملنا حوافز للمستثمرين في مجالات نستهدف أن تأخذ قوة دفع أكثر، والطاقة التي أقصدها ليس الكهربائية التي قمنا بمضاعفتها، ولكني أتحدث عن طاقة إعداد جيل من الشباب في الجامعات المختلفة بعلوم الذكاء الاصطناعي والاتصالات والرقمنة.

وأوضح السيسي، خلال كلمته اليوم الاربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس: لدينا أكثر من 30 مليون شاب وشابة في التعليم، والفرصة لدينا كبيرة جدًا، من خلال تجهيز جيل يستوعب التكنولوجيا ويشارك بها.

وأشار إلى أن سوق التعهيد في مصر من أفضل الأسواق الموجودة على مستوى العالم ونطمع أن ندخل في مجالات أكثر تقدمًا وتخصصًا بهذا المجال.

