بالفيديو.. ماذا فعل ولي عهد أبوظبي ليُسعد طفلة فشلت في مصافحته؟

كتبت – إيمان محمود:

في لفتة إنسانية، زار ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، منزل طفلة إماراتية لم تتمكن من مصافحته خلال مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي في أبوظبي، كانت تقف ضمن مجموعة من الأطفال الذين اصطفوا لمصافحة الأميرين خلال مراسم الاستقبال، وهرولت الطفلة لتقف في الصفّ الذي يمرّ به بن زايد، لكنه لم ينتبه ليدها الممدودة لمصافحته، نظرًا إلى الزحام وكثرة الأطفال الذين كانوا يمدّون أياديهم

وانتشرت العديد من المقاطع المصورة للطفلة بعد أن انتابها الحزن الشديد وخيبة أمل، وبعدما شاهد ولي عهد أبوظبي هذه المقاطع، ذهب ليزورها في منزلها وقبل رأسها ويدها، وجلس معها يحادثها، في لفتة أدخلت السعادة إلى قلبها.

ونشر ولي عهد أبوظبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وصورًا التقطها مع الفتاة في منزلها ومع عائلتها، قائلاً: "زرت اليوم الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي وسعدت بالسلام عليها ولقاء أهلها".

وأعرب المزروعي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم بزيارته، شاكرين هذه الزيارة التي أدخلت السرور والسعادة إلى نفوسهم خاصة أنها تتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني.

وتبادل ولي عهد أبوظبي وأفراد أسرة الطفلة الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لتأسيس الإمارات.