دعت الولايات المتحدة مواطنيها الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، وذلك عقب إعادة فتح المجال الجوي بشكل جزئي واستئناف بعض الرحلات الجوية.

وجاءت الدعوة ضمن تحذير أمني أصدرته ما تُعرف بـ"السفارة الافتراضية" الأمريكية في طهران، حيث أوضحت أن المجال الجوي الإيراني أُعيد فتحه جزئياً اعتباراً من 21 أبريل، داعية المواطنين الأمريكيين إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن.

وحثت السفارة المواطنين على متابعة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على المستجدات، والتواصل مع شركات الطيران للحصول على تفاصيل إضافية بشأن الرحلات المغادرة من إيران.

كما أشار التحذير إلى إمكانية مغادرة البلاد براً عبر كل من أرمينيا وأذربيجان وتركيا وتركمانستان، مع التشديد على ضرورة تجنب التوجه إلى المناطق الحدودية مع أفغانستان أو العراق أو باكستان.

يُذكر أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في إيران متوقفة عن العمل منذ أزمة الرهائن عام 1979، ومنذ ذلك الحين تتولى السفارة السويسرية في طهران تمثيل المصالح الأمريكية عبر قسم رعاية المصالح.