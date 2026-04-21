بعدما حطمه جنودها.. إسرائيل تستبدل تمثال "المسيح" في لبنان- صور

كتب : محمود الطوخي

07:03 م 21/04/2026
    إسرائيل تستبدل تمثال المسيح المحطم في لبنان (3)
    إسرائيل تستبدل تمثال المسيح المحطم في لبنان (2)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق جنود متورطين في تدمير رمز ديني بقرية دبل في جنوب لبنان، مع استبدال الصليب المحطم بآخر جديد.

وأفاد جيش الاحتلال بأنه تم تثبيت صليب بديل في القرية، ظهر بتصميم أصغر حجما وأكثر زخرفة من التمثال الأصلي الذي وثقت مقاطع مصورة لحظة تحطيمه على يد جندي إسرائيلي، مؤكدا صدور قرار باحتجاز جنديين من المتورطين في الواقعة لمدة ثلاثين يوما داخل الحجز العسكري.

إجراءات تأديبية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح جيش الاحتلال في منشور على "إكس"، أن قواته عملت بالتنسيق مع المجتمع المحلي في قرية دبل اللبنانية لإتمام عملية الاستبدال، والتي شملت تمثالا معدنيا لامعا يجسد المسيح و4 لوحات للقديسين موزعة على أذرع الصليب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حظيت صورة الحادثة باهتمام عالمي واسع وإدانات من قادة دينيين مسيحيين، ما دفع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر للتنديد بالواقعة.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبة السجن لمدة 30 يوما على جنديين مع استبعادهما نهائيا من المهام القتالية، حيث جاء في البيان العسكري أن سلوكهما "انحرف تماما عن أوامر وقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وشملت الإجراءات استدعاء 6 جنود آخرين ممن تواجدوا في موقع الحادثة دون تدخل، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين حول التقصير في أداء الواجب.

حماية الرموز الدينية في جنوب لبنان

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم التأكيد مجددا على البروتوكول العسكري الخاص بالتعامل مع المباني والآثار الدينية لكافة القوات المتواجدة في المنطقة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل ظروف ميدانية صعبة، حيث يُقدر أن المسيحيين يشكلون نحو ثلث سكان لبنان البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، وقد تعرض آلاف المسيحيين للنزوح من قراهم في جنوب البلاد خلال العمليات العسكرية المستمرة.

وتهدف هذه الخطوات، بحسب المصادر العسكرية، إلى احتواء تداعيات الحادثة وضمان التزام القوات بالتعليمات الخاصة باحترام المقدسات والرموز الدينية في مناطق العمليات، وتجنب أي تصرفات فردية قد تثير ردود فعل دولية أو دينية واسعة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مزماره مسموع في الباجور| رحلة هشام مع الآيس كريم بالمنوفية.. 25 سنة بيفرح
أخبار المحافظات

مزماره مسموع في الباجور| رحلة هشام مع الآيس كريم بالمنوفية.. 25 سنة بيفرح
الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد
شئون عربية و دولية

الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد
البورصة: جاري العمل على قيد عدد من شركات البترول قريبا
اقتصاد

البورصة: جاري العمل على قيد عدد من شركات البترول قريبا
كيف أصبحت التصريحات السياسية تحرك الأسواق أكثر من العرض والطلب؟
اقتصاد

كيف أصبحت التصريحات السياسية تحرك الأسواق أكثر من العرض والطلب؟
تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف
أخبار المحافظات

تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف

أخبار

المزيد

مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبوالقمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية
- سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية