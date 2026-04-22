أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل شخصين في جنوب لبنان بالرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الضربة استهدفت مركبة في بلدة الطيري، دون أن يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الهجوم.

إسرائيل وحزب الله.. تصعيد رغم الهدنة

ويأتي هذا التصعيد رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي لمدة عشرة أيام، ومنذ ذلك الحين، تحدثت تقارير عن وقوع عدة غارات إسرائيلية، فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجومين منذ الثلاثاء.

حزب الله يرد على انتهاكات إسرائيل

وفي سياق متصل، قال حزب الله في بيان سابق إنه أطلق طائرة مسيّرة باتجاه موقع إسرائيلي في جنوب لبنان، موضحاً أن الهجوم استهدف موقعاً في قرية بياضة، وجاء رداً على ما وصفه بانتهاكات إسرائيلية للهدنة.

من جهته، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران أطلقت "طائرة معادية" باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان. وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض الطائرة قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.