مقتل شخصين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار

كتب : محمد جعفر

04:55 م 22/04/2026

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل شخصين في جنوب لبنان بالرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الضربة استهدفت مركبة في بلدة الطيري، دون أن يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الهجوم.

إسرائيل وحزب الله.. تصعيد رغم الهدنة

ويأتي هذا التصعيد رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي لمدة عشرة أيام، ومنذ ذلك الحين، تحدثت تقارير عن وقوع عدة غارات إسرائيلية، فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجومين منذ الثلاثاء.

حزب الله يرد على انتهاكات إسرائيل

وفي سياق متصل، قال حزب الله في بيان سابق إنه أطلق طائرة مسيّرة باتجاه موقع إسرائيلي في جنوب لبنان، موضحاً أن الهجوم استهدف موقعاً في قرية بياضة، وجاء رداً على ما وصفه بانتهاكات إسرائيلية للهدنة.

من جهته، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران أطلقت "طائرة معادية" باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان. وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض الطائرة قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

فيديو قد يعجبك



"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران |تفاصيل
واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران |تفاصيل
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد

لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟